En la tarde de este domingo se registró un accidente en uno de los ingresos del Hospital de Urgencias de la ciudad de Córdoba.

Un colectivo de la empresa Coniferal chocó contra un alero en la entrada de ambulancias. El chofer se dirigía allí para que atiendan a una mujer descompensada que se encontraba en la unidad.

Según precisaron desde la Policía de Córdoba, nueve niños resultaron heridas.

En el lugar trabajaron médicos y se acercó personal policial para atender la situación.