Un hombre mayor, de 77 años, falleció en la mañana de este domingo en la ciudad de Córdoba luego de que se incendiara una de las habitaciones del domicilio en el que vivía.

El trágico episodio ocurrió en el barrio Kairós, al sudoeste de la ciudad. Allí, en Darién al 6.000, fueron los vecinos los primeros en alertar lo que estaba ocurriendo, tras lo cual lograron rescatar al vecino y trasladarlo al hospital Príncipe de Asturias, donde finalmente los médicos constataron su deceso.

Posteriormente, efectivos de la Dirección Bomberos constataron los daños en el interior del lugar y terminaron por apagar lo que quedaba del siniestro.

Personal judicial ya investiga el origen del suceso.