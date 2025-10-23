Dos hechos de violencia con pocas horas de diferencia conmocionaron al barrio Ciudad Evita en Córdoba. Un joven de 24 años murió tras recibir un disparo en el tórax, mientras que otro hombre, de 25, resultó gravemente herido y permanece internado en el Hospital de Urgencias.

El primer episodio ocurrió en horas de la noche del miércoles, cuando un hombre de 25 años fue trasladado al dispensario de la zona con heridas de arma de fuego en el abdomen y en el glúteo izquierdo. Por la gravedad de su estado, fue derivado al Hospital de Urgencias, donde permanece bajo asistencia médica.

Horas más tarde, ya durante la madrugada, otro joven de 24 años fue llevado por familiares al Centro de Atención Primaria de Salud (CAPS) del sector, también con una herida de bala en el tórax. Sin embargo, los médicos constataron su fallecimiento al momento del ingreso.

La investigación quedó a cargo de la Fiscalía del doctor Tomás Casas (Distrito Dos, Turno Siete), que intenta establecer las circunstancias en que ocurrieron los ataques.