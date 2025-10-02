Un trágico episodio ocurrió en barrio Alta Córdoba, donde un hombre de 50 años perdió la vida luego de sufrir una descompensación en el Club Rieles Argentinos, ubicado en calle Jerónimo Cortés al 101.

Según informaron fuentes policiales, la víctima esperaba por jugar un partido de básquet amateur cuando, de manera repentina, comenzó a sentirse mal. Compañeros y testigos del hecho iniciaron maniobras de primeros auxilios para reanimarlo, mientras aguardaban la llegada de un servicio de emergencias.

Una ambulancia arribó al lugar y el equipo médico constató que el hombre había sufrido un paro cardiorrespiratorio. A pesar de los esfuerzos, no lograron revertir el cuadro y confirmaron su fallecimiento.