Un hombre murió este sábado tras ser baleado en una riña en Rio Cuarto.

En la madrugada, facultativos Hospital Regional San Antonio de Padua constataron el deceso de un hombre de 25 años.

La victima había ingresado con heridas de arma de fuego en la zona del tórax. Tenía antecedentes delictivos.

Segú informó la Policía, el hecho ocurrió en calle Olegario Andrade al 1400 de barrio Alberdi .