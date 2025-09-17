Un joven de quince años falleció este miércoles en Córdoba después de descompensarse en el colegio Guarnición Aérea IPET 251 de la capital provincial.

Se trata del cuarto caso en la provincia, en menos de una semana, que involucra a niños con insuficiencias cardíacas y fallecimientos.

El adolescente fallecido en las últimas horas se encontraba internado en la clínica Vélez Sarsfield desde el martes por la tarde.

Lautaro Manieri era arquero del club All Boys en la ciudad de Córdoba. La institución lamentó el fallecimiento y declaró tres días de duelo.

La madre dijo en diálogo con El Doce que su hijo estaba jugando al truco con compañeros en el comedor del colegio cuando sufrió la descompensación.

Los tres casos anteriores ocurrieron entre el viernes y el martes e involucraron a niños de trece y de siete años.