Un hombre murió este jueves tras un choque por alcance en Avenida Circunvalación, de la ciudad de Córdoba.

La Policía informó que la víctima iba a bordo de una moto cuando colisionó contra un camión a la altura del puente Sabattini.

Un equipo de emergencias constató el fallecimiento del motociclista en el lugar del trágico accidente, pasadas las siete de la tarde.

Debido al siniestro vial, los agentes de seguridad montaron un operativo para habilitar el tránsito solo en el carril lento.

La identidad de los dos conductores involucrados en el siniestro no fue informada por las fuerzas de seguridad. Se espera el resultado de las pericias a cargo de la Justicia para dilucidar las circunstancias del choque.