Un niño de trece años falleció después de sufrir una muerte súbita mientras jugaba al fútbol en el club San Lorenzo de barrio Las Flores, en la ciudad de Córdoba.

El pequeño se desplomó en la cancha de la zona sur y fue auxiliado por un profesor, quien le hizo las primeras maniobras de reanimación, el jueves pasadas las 20.

Después una ambulancia trasladó al adolescente hasta el Hospital de Niños, en Bajada Pucará, donde se constató el fallecimiento.

La muerte causó conmoción en la comunidad deportiva que vio los primeros pasos de uno de los campeones del Mundo en Qatar 2022, Cristian “Cuti” Romero.