sucesos
Córdoba: un niño falleció tras caer a una piscina
Ocurrió en la localidad de Saldán. El hecho fue advertido por una vecina.
En horas de la tarde de este viernes 19 de septiembre, personal de la Policía de Córdoba arribó a un domicilio de barrio Centro, de la ciudad de Saldán, donde fue constatada la muerte de un niño de 5 años.
Según fuentes policiales, el padre del niño manifestó que éste se encontraba jugando en el patio cuando, por causas que se tratan de establecer, cayó a la piscina de la vivienda.
El niño fue asistido de inmediato por una vecina y personal médico del Centro de Salud de Saldan, quienes constataron su fallecimiento por aparente ahogamiento.