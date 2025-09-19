En horas de la tarde de este viernes 19 de septiembre, personal de la Policía de Córdoba arribó a un domicilio de barrio Centro, de la ciudad de Saldán, donde fue constatada la muerte de un niño de 5 años.

Según fuentes policiales, el padre del niño manifestó que éste se encontraba jugando en el patio cuando, por causas que se tratan de establecer, cayó a la piscina de la vivienda.

El niño fue asistido de inmediato por una vecina y personal médico del Centro de Salud de Saldan, quienes constataron su fallecimiento por aparente ahogamiento.