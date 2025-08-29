Cómo y por qué un orificio semejante en plena zona de circulación estaba abierto será seguramente motivo de alguna causa judicial, porque la negligencia de alguien derivó en un accidente.

Tal vez haya que preguntarse también si la iluminación del barrio 16 de Noviembre es la apropiada, porque fue precisamente allí, cerca de la medianoche del jueves y en proximidad de la manzana 69 de ese barrio, donde una moto conducida por un hombre mayor se precipitó a un gigantesco pozo en medio de la calzada.

Al percatarse de la situación, un vecino solidario cayó hacia el interior de la perforación cuando intentaba ayudar al motociclista.

Los dos resultaron con politraumatismos y fueron derivados por un servicio de emergencias al hospital de urgencias.

El parte policial consigna que “se investiga el hecho”, lo que ocurrirá, sin dudas, porque es difícil imaginar que un fiscal revise los hechos y no concluya que el responsable de la situación cometió delitos.