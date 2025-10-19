Córdoba: una adolescente de 16 años se descompuso en su casa y falleció
La joven se desvaneció mientras comía. Pese a que la Policía la trasladó de urgencia, los profesionales no pudieron hacer nada.
En la tarde de este domingo falleció una joven de 16 años tras descomponerse en su hogar ubicado en barrio General Salvio de la ciudad de Córdoba.
Su familia alertó a la Policía y los uniformados la trasladaron de urgencia al dispensario de barrio Juan Pablo Segundo. Lamentablemente, llegó sin vida.
Según informa El Doce, su padre dijo que la adolescente se desvaneció mientras comía. Por el momento, la causa se encuentra bajo investigación.
La Justicia ya intervino en el caso y se encuentra a la espera del resultado de las pericias médicas.