En la tarde de este domingo falleció una joven de 16 años tras descomponerse en su hogar ubicado en barrio General Salvio de la ciudad de Córdoba.

Su familia alertó a la Policía y los uniformados la trasladaron de urgencia al dispensario de barrio Juan Pablo Segundo. Lamentablemente, llegó sin vida.

Según informa El Doce, su padre dijo que la adolescente se desvaneció mientras comía. Por el momento, la causa se encuentra bajo investigación.

La Justicia ya intervino en el caso y se encuentra a la espera del resultado de las pericias médicas.