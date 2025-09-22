Córdoba: una joven denunció que un chofer de aplicación la maltrató durante un viaje

Una joven denunció a un chofer de apps de viajes por maltrato en Córdoba.

El hecho ocurrió este sábado por la noche, cuando la víctima tomó un viaje por aplicación en la ciudad. Según su relato, el conductor se detuvo una cuadra antes de la entrada de su domicilio y, al subir, comenzó a quejarse por la dirección. Durante el trayecto, se desvió de la ruta y le pidió que lo guiara, mientras la insultaba y trataba de manera agresiva.

Tras ser hostigada verbalmente en repetidas ocasiones, la víctima contó a este medio que el chofer quiso dejarla en una calle oscura y desolada de un barrio. La pasajera le indicó que siguiera la guía de la aplicación. El chofer frenó varias veces de manera brusca, haciendo que la mujer golpeara los asientos delanteros, y le exigió que se bajara mientras la insultaba.

Este medio recibió un fragmento audiovisual que acompañó la denuncia mediática, el cual demuestra el maltrato hacia la víctima. No se revela la identidad de la mujer para proteger su privacidad.

En un momento, la pasajera logró ubicarse en una calle conocida y pidió continuar hacia la dirección indicada por la app. El conductor siguió con insultos y volvió a intentar dejarla en un lugar sin iluminación, hasta que finalmente accedió a llevarla al destino correcto. Al momento de pagar, cobró de más, según la denunciante.

Recomendaciones para mayor seguridad en viajes por aplicaciones

Las apps que funcionan en Córdoba permiten activar un botón de seguridad para alertar situaciones de emergencia durante el viaje.

Se puede agregar una “persona de confianza” que reciba actualizaciones del viaje en tiempo real vía SMS y tenga acceso a la ubicación.

Compartir la ubicación en tiempo real con alguien de confianza permite que se pueda rastrear a la persona mientras dura el viaje.