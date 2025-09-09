Córdoba: una mujer arrojó un artefacto explosivo en medio de un basural

Una mujer habría arrojado un artefacto explosivo en medio de un basural en barrio Marques Anexo de la ciudad de Córdoba.

Personal del departamento de Explosivos se hizo presente en calles Francisco López Correa y Av. Cornelio Saavedra, donde secuestró un proyectil de artillería calibre 75mm.

Instantes previos, los efectivos fueron solicitados por medio de un llamado al 911 realizado por un vecino, quien informó que una mujer habría arrojado dicho elemento a un basural del sector, llevándolo en el interior de una mochila.

Posteriormente, los especialistas levantaron y removieron dicho artefacto siendo trasladado al polvorín de la dependencia para determinar el tipo de carga y la actividad de misma.