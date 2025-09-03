Este miércoles por la mañana se produjo el fallecimiento de una mujer de 91 años que había sido atropellada en el barrio Los Plátanos, en la ciudad de Córdoba. La víctima ingresó ayer a la Clínica Romagosa con traumatismos de cráneo, pelvis y una pierna, pero, pese a la atención médica, perdió la vida.

El hecho ocurrió en la calle Manuel Gómez Carrillo al 2.600, donde un automóvil, manejado por un joven de 20 años, embistió a la mujer mientras cruzaba la calle. Las autoridades investigan las circunstancias que derivaron en el siniestro, que resultó en la muerte de la mujer.

El subcomisario Sebastián Ludueña, supervisor de turno del Distrito 19, brindó detalles preliminares sobre el hecho y señaló que la causa quedó en manos de la justicia para establecer responsabilidades del siniestro.