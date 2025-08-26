Una joven cordobesa denunció que vive acorralada en su casa frente a los ataques sistemáticos de allegados de su expareja, contra quien presentó cinco denuncias.

"El cinco de agosto tres personas enviadas por él (su expareja) me golpearon hasta casi matarme. Hice la denuncia correspondiente, fui a mi guardia psiquiátrica, pensé que me moría", aseguró la joven, de espaldas a la cámara de Canal 10, por temor a represalias.

La mujer explicó que debió separarse de su hija por la violencia constante que recibe y el hostigamiento físico y verbal en torno a su casa.

"Vengo desde hace años con hostigamientos y en enero él sólo estuvo veinte días preso; salió con tobillera", afirmó la joven, quien se encuentra en una situación desesperante.

Ante el micrófono del canal universitario, también comentó que su expareja le rompió las herramientas de trabajo y los muebles. "Todo lo que tengo es prestado", dijo la mujer, que se dedicaba a la estética.

De forma espontánea la abogada Marta Lanza acompaña a la joven, de forma ad honorem, para llevar adelante la lucha legal.

"Necesitamos buscar medios económicos para que ella vuelva a restablecerse económicamente y pueda volver a vivir una vida normal", explicó la letrada.

De forma solidaria, las amigas y familiares de la joven organizaron una rifa para recaudar fondos y permitir que pueda buscar un nuevo lugar donde vivir con su hija.