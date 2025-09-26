Una mujer fue detenida este viernes en Córdoba luego de un operativo policial que terminó en la intersección de avenida Olmos y Maipú, en pleno centro.

La acusada se trasladaba en un Toyota Corolla, vehículo que fue secuestrado por la policía. Según informaron, minutos antes había robado elementos de un local comercial de la zona e intentó darse a la fuga en el rodado.

En su huida, al llegar a bulevar Chacabuco y San Jerónimo, la mujer chocó con el auto de un efectivo que circulaba en moto. El policía resultó lesionado y fue asistido por un servicio de emergencias.

La conductora fue reducida y trasladada a sede policial, quedando a disposición de la justicia.