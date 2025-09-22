Un hecho trágico se vivió en Córdoba en las últimas horas. Una mujer de 51 años murió este domingo en su domicilio de la calle Catamarca al 500, en Villa del Rosario, localidad ubicada al sureste provincial. Fue encontrada en el suelo, sin signos vitales, por sus familiares.

El hecho sucedió durante la tarde, cuando agentes policiales y un servicio de emergencias fueron a la casa tras un llamado. Según confirmaron en el parte policial, la hermana de la víctima contó que la mujer almorzaba en el comedor, mientras su pareja se encontraba descansando en el patio. Al volver del fondo de la casa, la encontró tendida en el piso con una grave lesión en la cabeza.

Los familiares intentaron reanimarla hasta la llegada de los médicos. Unos minutos más tarde, el servicio de emergencias constató el deceso.

La Fiscalía de Río Segundo ordenó las actuaciones para determinar las causas del fallecimiento y esclarecer lo ocurrido.