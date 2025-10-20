Una niña de 13 años resultó gravemente herida luego de sufrir un disparo en la cabeza durante la tarde del lunes en barrio Villa Boedo, al sur de la ciudad de Córdoba. Según se investiga, la pequeña habría manipulado el arma al momento del incidente.

La víctima fue trasladada de urgencia al Hospital Florencio Díaz, donde los médicos constataron la gravedad de la herida y dispusieron su derivación al Hospital de Niños. Allí permanece internada en la unidad de terapia intensiva con pronóstico reservado.

Fuentes policiales informaron que un familiar de la niña entregó voluntariamente un rifle calibre 22, el cual fue secuestrado para peritajes. Por el momento, no se descarta ninguna hipótesis y los investigadores buscan determinar las circunstancias en las que ocurrió el disparo.