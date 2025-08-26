Una niña de 12 años se encuentra internada en grave estado tras ser embestida por un camión luego de bajar de un colectivo en la ruta.

El lamentable episodio ocurrió cerca de las 13.00 en el sector de ruta 88 a la altura del kilómetro 714, en la localidad de Malvinas Argentinas.

Un servicio de emergencias la trasladó hasta el Hospital de Niños, con traumatismo de cráneo grave.

Según informó la Policía, la nena habría resultado lesionada luego de ser embestida por un vehículo de carga manejado por un hombre de 24 años, mientras intentaba cruzar la ruta.

Se investigan las circunstancias en las que se produjo el hecho.