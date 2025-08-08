Córdoba: unas 20 localidades, con interrupciones de energía el fin de semana
Se realizan cortes de luz programados por la EPEC, empresa prestataria, ante la necesidad de realizar diversas mejoras en la provincia.
Viernes
De 07:00 a 07:10
Motivo: Mantenimiento En Red Aérea.
Localidad: VILLA NUEVA
Zona afectada: barrios: Pinar de las Tejas, San Antonio, Agua Clara, Ecotec, Costa de Oro, Prado Español, Rincón Escondido, Miraflores y Centro Empleados de Comercio.
De 07:00 a 07:10
Motivo: Mantenimiento En Red Aérea.
Localidad: VILLA MARIA
Zona afectada: barrios: Centro Sur en perímetro comprendido por las calles San Luis, Manuel Belgrano, Estados Unidos, Catamarca, Italia y Cárcano; General Paz.
De 08:30 a 11:00
Motivo: Instalación De Nuevo Equipamiento.
Localidad: SALDAN
Zona afectada: barrio San Francisco, en forma total.
De 08:30 a 11:30
Motivo: Mantenimiento En Red Aérea.
Localidad: CORDOBA
Zona afectada: Polo logístico Punto II.
De 09:00 a 12:30
Motivo: Mantenimiento En Red Aérea.
Localidad: SAN CLEMENTE
Zona afectada: localidad de San Clemente y alrededores.
Sábado
De 07:00 a 08:00
Motivo: Energizar Nueva Estación Transformadora
Zona afectada: Localidades de Marcos Juárez, General Roca, Saira y zonas rurales aledañas.
De 08:00 a 12:00
Motivo: Mantenimiento En Red Aérea.
Localidad: RIO CUARTO
Zona afectada: zona rural de Río Cuarto, Campo de Mura, Giorgi y Mainero.
De 08:00 a 11:30
Motivo: Poda Sobre Red Aérea De Media Tensión.
Localidad: CORDOBA
Zona afectada: barrios: Marqués de Sobremonte, San Martín Norte, La France y Las Magnolias, en forma parcial.
De 08:00 a 11:30
Motivo: Mantenimiento En Red Subterránea.
Localidad: CORDOBA
Zona afectada: barrios: Yofre, Yofre Norte, Yofre Sud, Parque Montecristo, La Hortensia, Vivero Norte y Santa Clara de Asís, en forma parcial.
De 09:00 a 14:00
Motivo: Mantenimiento En Red Aérea.
Localidad: CORDOBA
Zona afectada: barrio Villa Siburu, en forma parcial.
De 10:00 a 13:00
Motivo: Mantenimiento En Red Aérea.
Localidad: CORDOBA
Zona afectada: barrio Argüello, en forma parcial.
De 13:00 a 13:30
Motivo: Mantenimiento En Red Aérea.
Localidad: RIO CUARTO
Zona afectada: calles: Buteller, Garibaldi y Roberto Pairo.
De 13:00 a 17:00
Motivo: Mantenimiento En Red Aérea.
Localidad: VILLA MARIA
Zona afectada: Barrios General Roca, Ramón Carrillo, Soc. Rural, Hospital Pasteur y Manuel Belgrano.
De 13:30 a 17:30
Motivo: Mantenimiento En Red Subterránea.
Localidad: CORDOBA
Zona afectada: zona rural, Villa Gran Parque y Villa retiro, en forma parcial.
De 15:30 a 17:00
Motivo: Mantenimiento En Cámara Transformadora Subterránea.
Localidad: CORDOBA
Zona afectada: área comprendida por las calles: Entre Río, Buenos Aires, Corrientes y Chacabuco, en forma parcial.
Domingo
De 07:00 a 13:00
Motivo: Mantenimiento En Estación Transformadora
Localidad: ETRURIA
Zona afectada: localidad de Etruria.
De 07:00 a 07:05
Motivo: Mantenimiento En Estación Transformadora
Zona afectada: Localidades de: Ausonia, Bengolea, Chazón, Idiazábal, La Laguna, Pascanas, Pasco y Ucacha.
De 07:30 a 11:00
Motivo: Mantenimiento En Red Aérea.
Localidad: VILLA NUEVA
Zona afectada: Barrios Villa del Parque, La Floresta, Portal de la Costa, La Reserva, Roca, Portal del Sol, Masterplan, Sarmiento y Zona Industrial.
De 08:00 a 12:00
Motivo: Mantenimiento En Red Aérea.
Localidad: RIO CUARTO
Zona afectada: barrio I.P.V Alberdi y calles: Montevideo, Laprida, Matías Nolasco y Patricias Mendocinas.
De 08:00 a 11:00
Motivo: Aumento De Potencia En Red Aérea De Distribución Secundaria
Localidad: CORDOBA
Zona afectada: barrio Alta Córdoba, en forma parcial.
De 08:00 a 11:00
Motivo: Mantenimiento En Red Aérea.
Localidad: BELL VILLE
Zona afectada: zona Noreste y Sureste de la ciudad, en área comprendida por las calles: Ascasubi, Córdoba, Figueroa Alcorta e Illia.
De 09:00 a 13:00
Motivo: Mantenimiento En Red Aérea.
Localidad: CORDOBA
Zona afectada: barrio General Paz, en forma parcial.
De 09:30 a 15:30
Motivo: Mantenimiento En Cámara Transformadora Subterránea.
Localidad: CORDOBA
Zona afectada: área comprendida por las calles: Entre Ríos, Illia, salta y Chacabuco, en forma parcial
De 12:55 a 13:00
Motivo: Mantenimiento En Estación Transformadora
Zona afectada: Localidades de: Ausonia, Bengolea, Chazón, Idiazábal, La Laguna, Pascanas, Pasco y Ucacha.