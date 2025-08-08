Viernes

De 07:00 a 07:10
Motivo: Mantenimiento En Red Aérea.
Localidad: VILLA NUEVA
Zona afectada: barrios: Pinar de las Tejas, San Antonio, Agua Clara, Ecotec, Costa de Oro, Prado Español, Rincón Escondido, Miraflores y Centro Empleados de Comercio.
De 07:00 a 07:10
Motivo: Mantenimiento En Red Aérea.
Localidad: VILLA MARIA
Zona afectada: barrios: Centro Sur en perímetro comprendido por las calles San Luis, Manuel Belgrano, Estados Unidos, Catamarca, Italia y Cárcano; General Paz.
De 08:30 a 11:00
Motivo: Instalación De Nuevo Equipamiento.
Localidad: SALDAN
Zona afectada: barrio San Francisco, en forma total.
De 08:30 a 11:30
Motivo: Mantenimiento En Red Aérea.
Localidad: CORDOBA
Zona afectada: Polo logístico Punto II.
De 09:00 a 12:30
Motivo: Mantenimiento En Red Aérea.
Localidad: SAN CLEMENTE
Zona afectada: localidad de San Clemente y alrededores.

Sábado

De 07:00 a 08:00
Motivo: Energizar Nueva Estación Transformadora
Zona afectada: Localidades de Marcos Juárez, General Roca, Saira y zonas rurales aledañas.
De 08:00 a 12:00
Motivo: Mantenimiento En Red Aérea.
Localidad: RIO CUARTO
Zona afectada: zona rural de Río Cuarto, Campo de Mura, Giorgi y Mainero.
De 08:00 a 11:30
Motivo: Poda Sobre Red Aérea De Media Tensión.
Localidad: CORDOBA
Zona afectada: barrios: Marqués de Sobremonte, San Martín Norte, La France y Las Magnolias, en forma parcial.
De 08:00 a 11:30
Motivo: Mantenimiento En Red Subterránea.
Localidad: CORDOBA
Zona afectada: barrios: Yofre, Yofre Norte, Yofre Sud, Parque Montecristo, La Hortensia, Vivero Norte y Santa Clara de Asís, en forma parcial.
De 09:00 a 14:00
Motivo: Mantenimiento En Red Aérea.
Localidad: CORDOBA
Zona afectada: barrio Villa Siburu, en forma parcial.
De 10:00 a 13:00
Motivo: Mantenimiento En Red Aérea.
Localidad: CORDOBA
Zona afectada: barrio Argüello, en forma parcial.
De 13:00 a 13:30
Motivo: Mantenimiento En Red Aérea.
Localidad: RIO CUARTO
Zona afectada: calles: Buteller, Garibaldi y Roberto Pairo.
De 13:00 a 17:00
Motivo: Mantenimiento En Red Aérea.
Localidad: VILLA MARIA
Zona afectada: Barrios General Roca, Ramón Carrillo, Soc. Rural, Hospital Pasteur y Manuel Belgrano.
De 13:30 a 17:30
Motivo: Mantenimiento En Red Subterránea.
Localidad: CORDOBA
Zona afectada: zona rural, Villa Gran Parque y Villa retiro, en forma parcial.
De 15:30 a 17:00
Motivo: Mantenimiento En Cámara Transformadora Subterránea.
Localidad: CORDOBA
Zona afectada: área comprendida por las calles: Entre Río, Buenos Aires, Corrientes y Chacabuco, en forma parcial.

Domingo

De 07:00 a 13:00
Motivo: Mantenimiento En Estación Transformadora
Localidad: ETRURIA
Zona afectada: localidad de Etruria.
De 07:00 a 07:05
Motivo: Mantenimiento En Estación Transformadora
Zona afectada: Localidades de: Ausonia, Bengolea, Chazón, Idiazábal, La Laguna, Pascanas, Pasco y Ucacha.
De 07:30 a 11:00
Motivo: Mantenimiento En Red Aérea.
Localidad: VILLA NUEVA
Zona afectada: Barrios Villa del Parque, La Floresta, Portal de la Costa, La Reserva, Roca, Portal del Sol, Masterplan, Sarmiento y Zona Industrial.
De 08:00 a 12:00
Motivo: Mantenimiento En Red Aérea.
Localidad: RIO CUARTO
Zona afectada: barrio I.P.V Alberdi y calles: Montevideo, Laprida, Matías Nolasco y Patricias Mendocinas.
De 08:00 a 11:00
Motivo: Aumento De Potencia En Red Aérea De Distribución Secundaria
Localidad: CORDOBA
Zona afectada: barrio Alta Córdoba, en forma parcial.
De 08:00 a 11:00
Motivo: Mantenimiento En Red Aérea.
Localidad: BELL VILLE
Zona afectada: zona Noreste y Sureste de la ciudad, en área comprendida por las calles: Ascasubi, Córdoba, Figueroa Alcorta e Illia.
De 09:00 a 13:00
Motivo: Mantenimiento En Red Aérea.
Localidad: CORDOBA
Zona afectada: barrio General Paz, en forma parcial.
De 09:30 a 15:30
Motivo: Mantenimiento En Cámara Transformadora Subterránea.
Localidad: CORDOBA
Zona afectada: área comprendida por las calles: Entre Ríos, Illia, salta y Chacabuco, en forma parcial
De 12:55 a 13:00
Motivo: Mantenimiento En Estación Transformadora
Zona afectada: Localidades de: Ausonia, Bengolea, Chazón, Idiazábal, La Laguna, Pascanas, Pasco y Ucacha.