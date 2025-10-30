Córdoba: unas 25 localidades, afectadas por cortes de energía estos días
La EPEC dispone una multiplicidad de tareas que requieren la interrupción. Lo qu hay que saber.
Jueves
De 05:30 a 10:00
Motivo: Mantenimiento En Red Aérea.
Localidad: BALLESTEROS
Zona afectada: área comprendida por la calles: Ruta 9, Dean Funes, Perón y Del Monte.
De 06:30 a 10:30
Motivo: Mantenimiento En Red Aérea.
Localidad: SAN FRANCISCO
Zona afectada: barrio Cotolengo, en área comprendida por las calles: Rosario de Santa Fe, Chubut, Hernández y Trigueros, en forma parcial.
De 07:00 a 07:05
Motivo: Mantenimiento En Red Aérea.
Localidad: PUEBLO ITALIANO
Zona afectada: localidades de: Pueblo Italiano, Viamonte y La Cesira.
De 07:00 a 08:00
Motivo: Mantenimiento En Estación Transformadora
Localidad: BENGOLEA
Zona afectada: Localidad de Bengolea.
De 08:00 a 11:30
Motivo: Poda Sobre Red Aérea De Media Tensión.
Localidad: CORDOBA
Zona afectada: barrios: Alto Alberdi, Villa Siburu, Villa Alberdi y Villa Urquiza, en forma parcial.
De 08:30 a 12:30
Motivo: Mantenimiento En Red Aérea.
Localidad: CORDOBA
Zona afectada: BARRIOS: Los Ciruelos y Cárcano de Horizonte, en forma parcial.
De 09:00 a 09:15
Motivo: Mantenimiento En Red Aérea.
Localidad: TANTI
Zona afectada: sectores de: Tanti Centro, Valle Verde, Los Chañares, Parador de Tanti, Flor Serrana, Mallin, El Durazno, Tanti Nuevo, El Cóndor, Villa Garcia, Los Alpes, Villa Bender y Lomas de Tanti.
De 09:15 a 10:45
Motivo: Mantenimiento En Red Aérea.
Localidad: TANTI
Zona afectada: barrio El Cóndor, en forma total; barrios: Los Chañares y Parador de Tanti, en forma parcial y localidad de Villa García.
De 10:45 a 11:00
Motivo: Mantenimiento En Red Aérea.
Localidad: TANTI
Zona afectada: sectores de: Tanti Centro, Valle Verde, Los Chañares, Parador de Tanti, Flor Serrana, Mallin, El Durazno, Tanti Nuevo, El Cóndor, Villa Garcia, Los Alpes, Villa Bender y Lomas de Tanti.
De 12:00 a 18:00
Motivo: Instalación De Nuevos Distribuidores
Localidad: CORDOBA
Zona afectada: Localidades de Serrezuela, Piedrita Blanca, El Chacho, Quicho y Cachiyuyo.
De 13:00 a 16:00
Motivo: Mantenimiento En Red Aérea.
Localidad: CORDOBA
Zona afectada: Ampliación Panamericano y Mariano Fragueiro, en forma parcial.
De 13:00 a 13:30
Motivo: Instalación De Nuevo Equipamiento.
Localidad: CORDOBA
Zona afectada: Localidad de Mendiolaza: barrios Lomas de Mendiolaza, Cuatro Hojas y Cigarrales A. Localidad de Unquillo: barrios Cigarrales B, Lomas del Cigarral, La Loma, V. Herrera, Residencial Centro, Alto Alegre, Parque Serrano, I.P.V., Villa Aurora, Corral de Barrancas, Villa Eleonor y La Tranquerita.
De 13:00 a 17:00
Motivo: Instalación De Nuevo Equipamiento.
Localidad: MENDIOLAZA
Zona afectada: Barrio Residencial Centro, en forma total.
De 13:30 a 17:30
Motivo: Poda Sobre Red Aérea De Media Tensión.
Localidad: CORDOBA
Zona afectada: barrios: Cerro de las Rosas, Urca, Urquiza, Parque Tablada y Puente Turín, en forma parcial.
De 17:00 a 17:30
Motivo: Instalación De Nuevo Equipamiento.
Localidad: CORDOBA
Zona afectada: Localidad de Mendiolaza: barrios Lomas de Mendiolaza, Cuatro Hojas y Cigarrales A. Localidad de Unquillo: barrios Cigarrales B, Lomas del Cigarral, La Loma, V. Herrera, Residencial Centro, Alto Alegre, Parque Serrano, I.P.V., Villa Aurora, Corral de Barrancas, Villa Eleonor y La Tranquerita.
Viernes
De 06:30 a 10:00
Motivo: Mantenimiento En Red Aérea.
Localidad: SAN FRANCISCO
Zona afectada: barrio General Roca, en el perímetro comprendido por las calles: : Independencia, A. Del Valle, Castelli y Urquiza.
De 08:00 a 10:00
Motivo: Mantenimiento En Red Aérea.
Localidad: GENERAL CABRERA
Zona afectada: barrio Malvinas Argentinas, en área comprendida por las calles: avenida de Circunvalación Sur, Gran Malvina, Gaucho Rivero y Soledad.
De 08:30 a 11:30
Motivo: Colocar Antena De Media Tensión Para Conexión De Línea Nueva Con La Línea Existente.
Localidad: UNQUILLO
Zona afectada: barrio Finca del Sol
De 11:00 a 13:00
Motivo: Ampliación De Redes De Distribución Primaria
Localidad: CORDOBA
Zona afectada: barrios Solares de Argüello y UOCRA en forma parcial.
Sábado
De 06:30 a 09:30
Motivo: Mantenimiento En Red Aérea.
Localidad: RIO CEBALLOS
Zona afectada: barrios: Altos De Lujan, Los Nogales Sur, Isquitipe, Marino, Don Bosco, San Isidro, Centro, Rameneville, Moreyra, Villa Josefina, Ñu Porá y Terrazas de Rio Ceballosen forma total, y barrios: Don Justo Pietri, El Cantegril y Santa Fe, en forma parcial.
De 13:00 a 17:00
Motivo: Mantenimiento En Red Aérea.
Localidad: CINTRA
Zona afectada: Localidades de Cintra y San Antonio de Litín.
Domingo
De 06:30 a 10:30
Motivo: Mantenimiento En Red Aérea.
Localidad: VILLA MARIA
Zona afectada: barrio Centro en el perímetro comprendido por las calles: Vélez Sarsfield, Italia, Salta, México, Catamarca y Rucci. Barrios: General Güemes, Palermo, Sport y Mariano Moreno en perímetro comprendido entre calles 1 de Mayo, Colón, Los Glaciares, Iguazú y Monseñor Disandro.
De 06:30 a 06:45
Motivo: Mantenimiento En Red Aérea.
Localidad: VILLA MARIA
Zona afectada: barrio Centro Norte en perímetro comprendido entre calles: Sabatini, Bartolomé Mitre, Entre Ríos, Antonio Sobral, Sarmiento, Rivadavia, Tucumán, Manuel Belgrano y San Juan. Barrio Centro Sur en perímetro comprendido entre calles: San Luis, Belgrano, Estados Unidos, Catamarca, Italia y Cárcamo. Barrio General Paz.
De 07:00 a 11:10
Motivo: Mantenimiento En Red Aérea.
Localidad: LA LAGUNA
Zona afectada: localidades de Idiazabal, La Laguna y Pasco.
De 10:15 a 10:30
Motivo: Mantenimiento En Red Aérea.
Localidad: VILLA MARIA
Zona afectada: barrio Centro Norte en perímetro comprendido entre calles: Sabatini, Bartolomé Mitre, Entre Ríos, Antonio Sobral, Sarmiento, Rivadavia, Tucumán, Manuel Belgrano y San Juan. Barrio Centro Sur en perímetro comprendido entre calles: San Luis, Belgrano, Estados Unidos, Catamarca, Italia y Cárcamo. Barrio General Paz.
De 11:00 a 11:10
Motivo: Mantenimiento En Red Aérea.
Localidad: AUSONIA
Zona afectada: localidad de Ausonia.