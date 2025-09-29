Córdoba: usaba a su sobrino adolescente para vender cocaína y terminó detenida

Una investigación de dos meses terminó con un fuerte operativo en Villa Carlos Paz.

La Fuerza Policial Antinarcotráfico llevó a cabo dos allanamientos en barrio La Quinta, muy cerca de una escuela y un dispensario, donde detuvo a tres personas, entre ellas un adolescente, e incautó dosis de cocaína, marihuana, una balanza digital y algunos otros elementos vinculados al narcomenudeo.

Según las autoridades policiales, la mujer vendía droga junto al padre y usaba a su sobrino menor de edad para comercializar el producto.

Además, ofrecían el servicio de delivery en distintos barrios de la ciudad serrana.

Los detenidos fueron trasladados a sede judicial y los dos mayores quedaron imputados por comercialización agravada de estupefacientes.