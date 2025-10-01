La Municipalidad de Córdoba confirmó este miércoles que la App Ciudadana dispondrá de una novedosa función: un canal de denuncias para vehículos mal estacionados. La iniciativa busca ordenar el espacio público y administrar los reclamos de los vecinos y vecinas de la ciudad.

El sistema alcanza las infracciones previstas en el artículo 121 del Código de Convivencia:

Obstrucción de garage.

Obstrucción de rampas para personas con discapacidad.

Estacionamiento en lugares reservados para personas con discapacidad.

Estacionamiento en sectores de hospitales y centros médicos.

“Estos casos serán los que se podrán denunciar a través de un botón en la aplicación. Aquellos que quieran denunciar deberán tener el Nivel 2 del CiDi (Ciudadano Digital)”, sostuvo Juan Manuel Araoz, del Tribunal de Faltas, en el programa Mirá Quién Habla de los SRT.

Desde el municipio confirmaron que los primeros 30 días serán a modo de “prueba” y no incluirán multas económicas. En ese tiempo, quienes violen el artículo recibirán una notificación con el objetivo de concientizar antes de multar.

“La app también está geolocalizada, por lo que nos dará la ubicación. Se deberán subir tres fotografías y consignar el número de patente del vehículo en cuestión”, remarcó Araoz.

El paso a paso

Para hacer una denuncia, se tendrá que iniciar sesión en la App con su usuario de CiDi, validar la identidad mediante VEDI y permitir el acceso a la ubicación y a la cámara.

El trámite requiere cargar la patente del vehículo y tomar tres fotos del mismo. La identidad del denunciante queda resguardada.

Cada reporte queda registrado en la aplicación, donde se genera un número de seguimiento y se puede consultar el historial de denuncias. Las presentaciones son procesadas de lunes a viernes, de 8 a 20 horas. En caso de urgencias fuera de ese horario, se mantiene habilitado el teléfono de la Guardia de Grúas Municipales.