Como habitualmente, la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC) dispuso también para hoy cortes del servicio en el territorio.

Se trata de un esquema de obras y mejoras programadas.

Para este jueves, son varias las interrupciones y localidades afectadas.

Ciudad de Córdoba

De 08:00 a 11:30

Motivo: Mantenimiento En Red Subterránea.

Zona afectada: barrio Zepa y zona rural, en forma parcial.

De 13:30 a 17:30

Motivo: Poda Sobre Red Aérea De Media Tensión.

Zona afectada: zona rural por camino a Monte Cristo, en kilómetro 6, en forma parcial.

Melo

De 12:00 a 13:30

Motivo: Mantenimiento En Red Aérea.

Zona afectada: Localidad de Melo.

Malagueño

De 09:00 a 13:00

Motivo: Instalación De Tableros De Medición

Zona afectada: barrio Valle del Golf en forma parcial.

Villa Allende

De 13:00 a 13:30

Motivo: Puesta En Servicio De Nueva Sub Estación Transformadora.

Zona afectada: barrios: San Clemente, San Alfonso y La Amalia, en forma temporal.

De 13:30 a 17:30

Motivo: Puesta En Servicio De Nueva Sub Estación Transformadora.

Zona afectada: barrios: La Cruz, Jardín de Epicuro y San Remo; en la localidad de Saldán, barrio Centro, en forma total.

De 17:30 a 18:00

Motivo: Puesta En Servicio De Nueva Sub Estación Transformadora.

Zona afectada: barrios: Villa Rivera Indarte, Rincón Bonito, Centro Almaceneros, San Francisco y Saldán Inchin, en forma parcial.

De 17:30 a 18:00

Motivo: Puesta En Servicio De Nueva Sub Estación Transformadora.

Zona afectada: barrios: San Clemente, San Alfonso y La Amalia, en forma temporal.

Cosquín

De 13:00 a 16:00

Motivo: Mantenimiento En Línea De Media Tensión

Zona afectada: barrios La Remembranza, Villa Pan de Azúcar Este en forma total y barrio Centro Norte en forma parcial.

De 13:00 a 13:30

Motivo: Puesta En Servicio De Nueva Sub Estación Transformadora.

Zona afectada: barrios: Villa Rivera Indarte, Rincón Bonito, Centro Almaceneros, San Francisco y Saldán Inchin, en forma parcial.

Serrano

De 13:30 a 15:00

Motivo: Mantenimiento En Red Aérea.

Zona afectada: Localidad de Serrano.