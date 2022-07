La Justicia de Córdoba condenó a 20 años de prisión a un abusador sexual de 40 años de edad, reincidente con 6 condenas previas y que sólo pasó 90 días en libertad desde su mayoría de edad, ya que cuando salía de la cárcel volvía a violar.

La Cámara Segunda del Crimen dictó la sentencia a Cesar Manuel Vélez, que también usaba el apellido "Vegas", por los delitos de producción de material pornográfico de una persona menor de edad, abuso sexual continuado y promoción a la corrupción de menores agravada.

De acuerdo a la acusación el condenado interceptó a la victima que en ese momento tenía 14 años, cuando caminaba por un puente peatonal.

Bajo amenazas de arma de fuego la obligó a acompañarlo hasta una construcción abandonada y allí abusó sexualmente de ella.

Además filmó con su celular parte del delito y la amenazó con publicarlo a las redes sociales si lo denunciaba.

Para determinar el monto de la pena, la camarista Inés Lucero, tuvo especialmente en cuenta que el imputado ya había recibido varias condenas por hechos similares y que los informes técnicos referían a serios obstáculos de resocialización.

En dialogo con Jorge Vasalo de Cba24n, la fiscal Laura Battistelli, expresó: "Esta persona tiene antecedentes de hechos con la misma modalidad delictiva, algunos de consumaron, otros quedaron en grado de tentativa, pero esta es la sexta condena que tiene. Lo mas llamativo es que ya tenia este tipo de hechos cuando tenia 17 años y fue condenado por el juez de menores. Ese juez en su momento advierte lo peligroso que era".

La letrada advirtió que este hombre sólo estuvo 90 días en libertad, ya que cada vez que salía de la cárcel volvía a abusar.

"Las sucesivas condenas las pericias psiquiátricas y psicológicas hablan de psicópata sexual. Lo llamativo de esta persona es desde que tiene 17 años a hoy que tiene 40, sólo estuvo en libertad 90 días, el resto lo pasó dentro de la cárcel", destacó.

Por ultimo se refirió al condenado como un "psicópata sexual zonal" porque buscaba sus victimas en el radio de su domicilio.

El abusador amenazó a la jueza

El abusador, tras la lectura de la sentencia, le dijo a la jueza Lucero: "Yo no le pienso hacer los 20 años y no me importan los fundamentos".

Paradójicamente es la misma frase que le dijo al Dr. Cruzello cuando lo condenó a los 18 años.

"La posibilidad de reinserción de esta persona es casi nula", sentenció Batistelli.