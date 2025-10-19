Córdoba celebra el Día de la Madre con un domingo soleado y viento norte

Este domingo, en el que se celebra el Día de la Madre en Argentina, los cordobeses tendremos un clima primaveral: temperaturas frescas por la mañana, sol predominante durante toda la jornada y la persistente presencia de vientos del norte que incomodarán un poco las actividades al aire libre.

Por tal motivo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por fuertes vientos para varios sectores del país, que en el caso de Córdoba afectará principalmente a las zonas sur y oeste del territorio provincial.

La temperatura máxima prevista para este domingo alcanzaría los 26 grados, tal como ocurrió el sábado; en tanto que la mínima se registró a las 5 de la madrugada y fue de 14,5 grados.

Se espera que para la semana próxima, al menos hasta el jueves, las condiciones climáticas sean más de verano, con máximas que llegarían a los 34 grados; aunque ya para el siguiente fin de semana se aguarda que regresen los días frescos y que se mantengan, incluso, hasta finalizar el mes de octubre.