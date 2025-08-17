Córdoba celebra el Día de las Infancias con cielo nublado, fresco y ¿algo de agua?
El domingo tendrá poco sol, pero igual se presentará propicio para los festejos al aire libre. Para lunes y martes se espera un clima más hostil, con probabilidad de precipitaciones y baja de temperatura.
La mañana de este domingo 17 de agosto, en el que en nuestro país se celebra el Día de las Infancias, arrancó con tiempo fresco en la ciudad de Córdoba y sus alrededores, con una temperatura que, de todos modos, estuvo más que agradable, cercana a los 8º grados.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé para el resto del día una jornada con cielo parcialmente nublado a nublado, en tanto que la máxima no superaría los 17º grados, en virtud de que el viento comenzará de a poco a girar nuevamente hacia el sector sur o suroeste.
En el pronóstico extendido, el SMN advierte que para la tarde-noche del domingo estaría llegando un nuevo frente frío a la provincia, por lo que en pocas horas el tiempo comenzará a desmejorar nuevamente.
Para lunes y martes, la nubosidad y humedad irán en aumento, lo que determinará una alta probabilidad de lluvias, en tanto que la columna mercurial tendrá escasa diferencia, previéndose mínimas de entre 8º y 10º y máximas que sólo alcanzarían los 13º grados.
Recién para el miércoles volvería a asomarse el sol en Córdoba, por lo que, para mitad de semana, la temperatura llegará a los 20º grados.