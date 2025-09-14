Luego de un sábado con temperatura casi de verano y una máxima que trepó hasta los 29º, este domingo el clima será un poco más primaveral aunque sin sol. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé que la columna mercurial se eleve hasta los 22º luego de que la mínima fuera de 16,5º a las 6:30.

Para lo que resta de la jornada el cielo estará mayormente nublado y no habría que descartar algunas lluvias aisladas.

Así lo anticipó puntualmente el Observatorio Hidro-Meteorológico de Córdoba, que incluso pronosticó posibles bancos de niebla en diversos sectores de la provincia.

Para lo que resta de la última semana del invierno 2025 se esperan jornadas con el cielo mayormente nublado, mínimas no inferiores a los 15º y máximas que treparían hasta los 27º.

La no tan buena noticia para quienes esperan la llegada de la primavera es que el próximo fin de semana podría volver el fresco y registrarse incluso algunas lluvias, principalmente el propio domingo 21 de septiembre.