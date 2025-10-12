La Municipalidad de Córdoba informó que continúa con el ordenamiento ambiental por los barrios de la ciudad, con el objetivo de disminuir los espacios donde el mosquito pueda proliferar durante los meses de calor.

El Aedes Aegypti, vector que trasmite el Dengue, Zika y Chikungunya, vive en los hogares y pone sus huevos en recipientes donde se acumula agua, en todo tipo de cacharros con restos de lluvia estancada y en lugares con pastos altos y sin mantenimiento. También en el interior de los hogares en resumideros y en floreros o frascos con plantas acuáticas. Eliminando los posibles criaderos se reduce la proliferación del mosquito y los riesgos de picaduras.

Desde el Municipio detallaron que acompañan las tareas de descacharreo que debe realizar cada vecino y vecina en su hogar y refuerza los procedimientos con tareas de ordenamiento ambiental. Camiones de los Centros Operativos Municipales recorrerán las calles, recogiendo elementos que se descarten y depositen los cordobeses sobre sus veredas, como botellas, macetas y baldes rotos, latas, neumáticos en desuso y demás objetos.

También retirarán aquellos restos húmedos, yuyos o malezas que se encuentren correctamente embolsados. Posteriormente, las empresas de recolección (UrbaCor, LAM y LUSA) reforzarán sus rutas, recogiendo aquel material que no haya podido ser levantado por los camiones a los fines de garantizar la limpieza del sector.

Esta semana, el recorrido del operativo ambiental se realizará desde las 10:00 horas en los siguientes barrios:

Lunes 13 y martes 14 : Los Naranjos

: Los Naranjos Miércoles 15: Ombú

15: Ombú Jueves 16: Cáceres

16: Cáceres Viernes 17: Urca

En cada uno de estos sectores se dispondrán contenedores que se ubicarán en puntos centrales del barrio, donde cada vecino podrá arrojar aquellos elementos que no lleguen a ser retirados o que quisieran llevar personalmente en horarios que sean de su comodidad.

Se debe tener en cuenta que los camiones retirarán solo objetos inservibles y no restos de poda, escombros o voluminosos (muebles en desuso, electrodomésticos de línea blanca y/o sus partes). Para esos desechos, cada vecino deberá contactarse con la empresa recolectora correspondiente a su barrio que tiene un servicio especial: Urbacor (zona norte) 0800-777-8722, Lusa (zona sur) 0800-888-5872 Y LAM (zona centro) (0800 555 52672).

En caso de lluvia el operativo será reprogramado.