Todas las unidades académicas del país se preparan para lo que será, este miércoles 17 de septiembre, la tercera Marcha Federal Universitaria en defensa de la educación pública.

En el ámbito de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), este lunes quedará definido el horario luego de que se realice una reunión entre el rector Jhon Boretto y representantes de los gremios docentes y no docentes, de la Federación Universitaria de Córdoba (FUC) y autoridades de las distintas unidades académicas.

En principio, la movilización partiría desde el campus universitario hacia el centro de la ciudad y se espera poder superar las más de 100.000 personas que concurrieron en octubre del año pasado, en ocasión de desarrollarse la segunda Marcha Federal Universitaria.

La convocatoria se enmarca en una acción conjunta acordada en el seno del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que reúne a rectoras y rectores de todas las universidades públicas del país, junto al Frente Sindical Universitario y la Federación Universitaria Argentina (FUA).

La fecha no es caprichosa: el miércoles 17 el Congreso empezará a tratar los vetos que el presidente Javier Milei dispuso sobre tres de las últimas leyes sancionadas por los legisladores, entre ellas la de financiamiento universitario.

Desde la UNC se ha convocado a la comunidad universitaria y a la sociedad en general a participar de la movilización, que tendrá como objetivo reclamar la plena vigencia de la ley de financiamiento universitario, recientemente sancionada por el Congreso y vetada por el Poder Ejecutivo Nacional.

Mientras tanto, este domingo se conoció un video realizado por la Universidad de Buenos Aires (UBA), en el cual un grupo de estudiantes habla en primer plano a la cámara y explica los motivos de la convocatoria, que en el caso de la Capital Federal quedó confirmada para las 17.

"Este miércoles 17 de septiembre a las 17 marchamos en defensa de la educación pública y de la Ley de Financiamiento Universitario. Esta ley no es contra nadie, es a favor de todos. Por el futuro. Sumate a defender la universidad pública", dice el llamado a la manifestación que reclama que se restablezca la ley de financiamiento.