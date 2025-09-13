Córdoba disfrutará de un sábado caluroso y se espera un domingo algo más fresco

La primavera comenzó a instalarse en Córdoba y este sábado no será la excepción, ya que, aunque el cielo se mantendrá parcialmente nublado, el Observatorio Córdoba prevé una máxima de 25º y ráfagas de viento del sector norte de entre 40 y 50m/h. La mínima de este 13 de septiembre fue de 14,7º y se produjo a las 6:20 de la mañana.

Distinto fue el amanecer en algunas localidades del interior provincial. Según consignó el meteorólogo Rafael Di Marco, la mínima de este sábado en Los Reartes se ubicó apenas en 3,3º; en San Agustín, en 4,3º; y en Santa Rosa de Calamuchita, en 4,7º.

Las condiciones climáticas comenzarán a cambiar hacia la noche de este sábado, cuando la nubosidad comience a ser más marcada. A raíz de esto, el domingo será un día más fresco y la temperatura máxima bajará varios grados, posiblemente hasta los 20º.

Para el resto de la semana, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa temperaturas promedio de 25º y la posibilidad de que, hacia el próximo fin de semana —cuando se inicie formalmente la primavera—, se produzcan algunas precipitaciones en distintos sectores del territorio provincial.