Córdoba disfrutará de un sábado caluroso y se espera un domingo algo más fresco
La máxima del primer día del fin de semana podría superar los 25º, con algo de viento norte. El pronóstico extendido muestra probabilidades de precipitaciones recién para el inicio de la primavera.
La primavera comenzó a instalarse en Córdoba y este sábado no será la excepción, ya que, aunque el cielo se mantendrá parcialmente nublado, el Observatorio Córdoba prevé una máxima de 25º y ráfagas de viento del sector norte de entre 40 y 50m/h. La mínima de este 13 de septiembre fue de 14,7º y se produjo a las 6:20 de la mañana.
Distinto fue el amanecer en algunas localidades del interior provincial. Según consignó el meteorólogo Rafael Di Marco, la mínima de este sábado en Los Reartes se ubicó apenas en 3,3º; en San Agustín, en 4,3º; y en Santa Rosa de Calamuchita, en 4,7º.
Las condiciones climáticas comenzarán a cambiar hacia la noche de este sábado, cuando la nubosidad comience a ser más marcada. A raíz de esto, el domingo será un día más fresco y la temperatura máxima bajará varios grados, posiblemente hasta los 20º.
Para el resto de la semana, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa temperaturas promedio de 25º y la posibilidad de que, hacia el próximo fin de semana —cuando se inicie formalmente la primavera—, se produzcan algunas precipitaciones en distintos sectores del territorio provincial.