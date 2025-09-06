Córdoba disfrutó de la primera edición de la Cumbre Barrial de Economía Circular

Con gran éxito se realizó este viernes la primera edición de la Cumbre Barrial de Economía Circular, en la céntrica plaza Vélez Sarsfield de la ciudad capital.

Con esta iniciativa, la Municipalidad de Córdoba busca replicar las experiencias de la reciente cumbre mundial, por lo que en los próximos meses habrá otras ediciones en la plaza Lavalle, del barrio San Vicente y en el Parque de las Naciones, del barrio Urca.

Al evento, realizado a través de la Secretaría de Ambiente y Economía Circular, asistieron miles de vecinos que tuvieron la oportunidad de conocer las iniciativas que se desarrollan en Córdoba en términos de economía circular.

Del evento tomaron parte empresas, emprendimientos, cooperativas e instituciones que aplican procesos de reciclaje en sus procesos productivos, así como también las empresas de recolección de residuos (Lusa, Lam y Urbacor), con muestras informativas e interactivas.

La Municipalidad de Córdoba continúa apostando a la economía circular y a las políticas públicas de recuperación de residuos, al mismo tiempo que integra y conecta a los vecinos y vecinas de la ciudad para llevar a cabo propuestas que mejoren la sociedad y el ambiente.