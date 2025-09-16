El Gobierno de Córdoba consolidó la educación dual en la provincia, una modalidad que combina la formación académica con experiencias en ámbitos laborales.

El Ministerio de Educación provincial suscribió un Convenio Marco de Colaboración junto a la Fundación Córdoba Mejora, la Cámara de Comercio Exterior de Córdoba (CaCEC) y la Cámara de Industrias Informáticas, Electrónicas y de Comunicación del Centro de la Argentina (CIIECCA).

La iniciativa se enmarca en el Programa VETBUS2B, financiado por la Unión Europea. En esta primera etapa alcanzará a tres instituciones educativas: el IPETyA N.º 53 Fray Luis Beltrán, el Instituto Técnico Salesiano Villada y el IPET N.º 66 Dr. Balseiro.

Durante la firma, el ministro de Educación, Horacio Ferreyra, remarcó la importancia del convenio:

“Este acuerdo es un paso fundamental para fortalecer la formación técnica y profesional de nuestros estudiantes, articulando la escuela con el sector productivo. Como plantea nuestro gobernador, Martín Llaryora, debemos generar más y mejores oportunidades para que los jóvenes se inserten laboralmente y puedan construir su futuro en Córdoba”.

En la misma línea, el director general de la Fundación Córdoba Mejora, Juan Pablo Cmet, destacó:

“Creemos profundamente en el poder de la colaboración público-privada para transformar la educación y generar oportunidades reales. Con este acuerdo avanzamos hacia un modelo educativo que prepara a los jóvenes para los desafíos del siglo XXI”.

Desde el sector empresarial, el presidente de la CaCEC, Marcelo Bechara, celebró la medida:

“Formar estudiantes con experiencia en ámbitos laborales concretos fortalece la competitividad y la innovación de nuestras empresas”.

Por su parte, el presidente de la CIIECCA, Héctor Valerio, subrayó:

“La educación dual es una herramienta estratégica para acercar a los estudiantes al mundo de la tecnología y la industria. Apostamos a que esta experiencia piloto siente las bases para un modelo sostenible en el tiempo”.

Mediante este acuerdo, Córdoba se posiciona como una de las provincias pioneras en Argentina en la implementación de la educación dual, potenciando la vinculación entre el sistema educativo y el sector productivo.

Sobre el proyecto

“VETBUS2B – construyendo alianzas entre la formación profesional y las empresas manufactureras argentinas para el aprendizaje basado en el trabajo” es un proyecto de cooperación internacional que se propone reforzar los vínculos entre el sistema europeo de instrucción y formación profesional y un tercer país no asociado al programa Erasmus+ (Argentina).