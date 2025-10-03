La Municipalidad de Córdoba, junto al Ente Córdoba Obras y Servicios (COyS) y el Ente BioCórdoba de la Secretaría de Ambiente y Economía Circular, presentó la primera edición de “Impulso Circular”. Se trata de un programa de preincubación de ideas innovadoras y sostenibles con perspectiva de circularidad, con el objetivo de beneficiar a las comunidades y al medio ambiente.

La iniciativa se presenta como una cuna de proyectos circulares, ideal para quienes emprenden en este rubro. Con ello, la Municipalidad busca potenciar y profesionalizar las prácticas ecológicas de la ciudadanía a través del apoyo económico y tecnológico, así como también con capacitaciones junto a líderes de la economía circular. De esta manera, Córdoba busca posicionarse como un faro sustentable en la región, fortaleciendo las políticas públicas ambientales.

Cómo postular tus ideas a “Impulso Circular”

Para aplicar al programa de preincubación, es necesario cumplir con los siguiente requisitos:

Ser emprendedor o emprendedora circular en Córdoba Capital.

Tener una idea o proyecto con perspectiva de circularidad y que se pueda enmarcar en alguna de las siguientes categorías : residuos textiles, residuos plásticos, residuos de vidrio y nuevas tecnologías aplicadas a la economía circular.

: residuos textiles, residuos plásticos, residuos de vidrio y nuevas tecnologías aplicadas a la economía circular. Debe tratarse de un proyecto novedoso para la comunidad.

La Municipalidad realizará un proceso de selección de las ideas postuladas. Los proyectos elegidos accederán de manera gratuita a un programa de formación junto a especialistas en generación de negocios circulares; mentorías grupales y personalizadas sobre incubadoras; y herramientas y alianzas estratégicas. Estas actividades se realizarán de manera presencial en distintos puntos de la ciudad de Córdoba. Además, las ideas seleccionadas podrán obtener un premio de incentivo económico, destinado a las dos mejores propuestas; la participación en la Cumbre de Economía Circular; y el acceso a la Incubación de Emprendimientos 2026.

La postulación está abierta hasta el lunes 6 de octubre, y podrá realizarse desde el siguiente link.