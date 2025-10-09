Con el objetivo de modernizar la estructura de la Policía de Córdoba, se dio a conocer este jueves la nueva célula policial: el Grupo Especial de Operaciones Territoriales (G.E.O.T), que tendrá como prioridad la gestión de “intervenciones rápidas”.

El G.E.O.T viene a fortalecer “la capacidad de respuesta ante situaciones críticas”, con equipos de intervención rápida y alta movilidad, especialmente preparados para actuar en operativos complejos, eventos masivos y escenarios de alta demanda en seguridad.

Entre sus principales funciones, se destacan la intervención en el control de multitudes y en aprehensiones puntuales en zonas con altos niveles de violencia urbana.

El G.E.O.T también participará en operativos de seguridad durante eventos deportivos, festivales y espectáculos públicos. Asimismo, estarán a cargo del acompañamiento y traslado de celebridades, delegaciones y parcialidades deportivas. Otra tarea relevante será la participación en cápsulas de seguridad, con el objetivo de proteger la integridad y el bienestar de terceros.

El G.E.O.T contará con más de 160 efectivos altamente equipados, 20 móviles asignados para el desarrollo de sus tareas, una estructura renovada y personal en constante capacitación. La nueva organización permite una mejor coordinación interna, evita superposiciones y favorece una mayor eficiencia en el territorio.