Como estaba establecido en la resolución que estableció la baja temporal, con el límite de vigencia en el día 30 de junio de 2025, las alícuotas para los derechos de exportación se retrotraen a valores de 2024: para la soja vuelve a ser del 33%, mientras que para el maíz y el sorgo al 12%.

"En el complejo contexto que atraviesa nuestro país, esta medida resulta profundamente regresiva y perjudicial para el desarrollo productivo de la Argentina”, expresó durante el sábado el actual gobernador de Córdoba, Martín Llaryora. Este domingo el mismo reclamo elevó el exmandatario, líder nacional del sello Hacemos por Nuestro País, Juan Schiaretti.

"Hay que sacarle la pata de encima al campo, y eso es eliminar las retenciones en vez de subirlas”, posteó en X Schiaretti, que busca progresivamente el contraste con La Libertad Avanza a medida que se acerca octubre, a pesar de que no haya ningún indicio de su intención a participar en las legislativas.

“Esto solo perjudica a la producción y atrasa a la Argentina”, agregó el tres veces gobernador, que el pasado viernes se mostró junto a Facundo Manes, el radical que busca su propio espacio en alianza con otros referentes de centro.

De manera paralela, los gobernadores y el jefe de Gobierno de CABA se encuentran en pleno diseño de una batería de exigencias hacia Nación, a la luz de la baja de la recaudación que impacta en las cuentas de las jurisdicciones subnacionales.

Reunidos en el ámbito del Consejo Federal de Inversiones, los mandatarios parecen brindar una última etapa de negociación, que de no resultar podría hacer cambiar las actitudes de diputados y senadores en las leyes que se votan en el Congreso Nacional; algo de esto ocurrió durante la reciente aprobación en Diputados de la mejora previsional y el bono para jubilados (con veto presidencial asegurado).

En la tarde de este sábado, los gobernadores Llaryora, Maximiliano Pullaro y Rogelio Frigerio (Región Centro) cuestionaron al Gobierno nacional por el aumento en las retenciones a las exportaciones agropecuarias.

La respuesta no tardó en llegar. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, respondió de manera oficial y aseguró que no habrá marcha atrás con el esquema tributario que impacta directamente sobre el campo. En paralelo corre la discusión por el tipo de cambio, la merma en la entrada de dólares si el campo decide no liquidar, y la incógnita de una economía de la que salen más dólares (cuenta TURISMO, de rojo intenso) de los que entran.

"Nada nos va a sacar del equilibrio fiscal”, señaló Francos en diálogo con Radio Mitre

Los mandatarios de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos habían manifestado su rechazo al incremento de alícuotas, algo que consideran "una medida regresiva y perjudicial”.

Por último, Francos reveló que el Gobierno trabaja en una “evaluación del diseño de un sistema tributario que no afecte la producción”.

“Necesitamos medidas que acompañen a quienes producen, invierten y generan puestos de trabajo. Argentina crecerá con el campo, nunca sin el campo, y mucho menos en contra del campo”, dijo por su parte Llaryora, que viene de atravesar una de las semanas más intensas al mando del Ejecutivo provincial, con nueva colocación de deuda, la “injuria” generada por IA, y el nuevo escándalo en la Policía de Córdoba.