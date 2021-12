Luego de lo sucedido con los casos confirmados de la variante Ómicron en Córdoba, desde la Secretaria de Prevención y Promoción de la Salud de la provincia admitieron que le plantearán a las autoridades nacionales la posibilidad de cuarentenas acotadas para personas que provengan del exterior, sobre todo en aquellos casos que vengan de países donde ya hay circulación confirmada de esa variante, aunque no sea la predominante.

La titular de esa dependencia provincial, Gabriela Barbás afirmó que están "trabajando con autoridades nacionales para poder revisar y reevaluar las estrategias" a partir de lo sucedido con los casos ya confirmados en Córdoba, cuyo caso cero no provenía de África por lo cual no se lo obligaba a realizar la cuarentena.

En diálogo con el programa "Entre Nosotros Rebeca" por radio Universidad, la funcionaria dijo que "Córdoba va a plantear como idea" la posibilidad de una "una cuarentena acotada a 3 o 5 días" para las personas que vengan del exterior, sobre todo de los países donde está confirmada "la circulación de la variante Ómicron de coronavirus aunque no sea la predominante".

"Algo que aprendimos en estos dos años es esto de revisar continuamente los protocolos en función de la nueva información y de la situación epidemiológica" señaló Barbás y agregó que la cuarentena acotada para viajeros que provengan del exterior con test negativos y esquema de vacunación completo "se está evaluando".

Hoy se hace cuarentena con los que vienen de África "pero ya se ha detectado en el resto del mundo, en Asia, Europa, Estados Unidos y está claro lo que pasó con esta persona" sostuvo Barbás al referirse a los casos confirmados en Córdoba. "No sería la mirada más adecuada el hecho de concentrar esa obligación en una sola región" concluyó.

En esa dirección, expresó que medidas de esa naturaleza permitirían "ganar tiempo, como se hizo con Delta, para avanzar con dosis de refuerzo y llegar a coberturas máximas para no tener que pasar lo que hoy está pasando en Europa, adonde hay países que se están cerrando".

Barbás afirmó que "es una variante que claramente es altamente transmisible y aún no hay datos suficientes para evaluar en cuanto a la gravedad y mortalidad, si bien los casos que se confirmaron en la provincia son muy leves y asintomáticos". En ese sentido, la funcionaria instó a que quienes aún no se vacunaron inicien sus esquemas, como también a los que aún no se pusieron la segunda dosis, que lo hagan.

"Nadie quiere volver a fases anteriores" expresó Barbás quien reconoció que "por el momento no se analiza" la prohibición de reuniones familiares, habida cuenta de que la situación epidemiológica es buena. Si bien remarcó que en la provincia "hay una baja ocupación de camas, de menos del uno por ciento, no habría que esperar a que haya un aumento exponencial de casos" para profundizar las medidas preventivas.

"Hay que completar el esquema de vacunación, usar el barbijo y testearse" insistió, que son las "herramientas que tenemos" para no volver atrás, concluyó Barbás, y acotó que hay vacunas disponibles en todos los centros de vacunación, a los que se puede acudir sin turno previo, tanto para iniciar, completar o reforzar la inmunización. En el caso de quienes se vayan a aplicar la tercera dosis, recordó que podrán hacerlo cuando hayan pasado cinco meses de haber recibido la segunda.