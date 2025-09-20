La provincia de Córdoba arrancó el fin de semana con un anunciado cambio en sus condiciones climáticas, ya que, luego de transitar un viernes con clima veraniego y una máxima que trepó hasta los 30 grados en la capital, el sábado amaneció con cielo parcialmente nublado, alta humedad y pronóstico de lluvias.

Según el Observatorio Córdoba, la mínima se registró a las 6:45 y fue de 19,2 grados, mientras que la máxima podría llegar a los 24 grados.

En horas de la mañana de este sábado, la Policía de la provincia debió interrumpir el tránsito por el Camino del Cuadrado y en sectores de la autopista Córdoba-Rosario a raíz de la presencia de bancos de niebla. Para el resto de la jornada se esperan tormentas aisladas, principalmente hacia la noche.

El domingo 21 de septiembre, fecha de inicio de la primavera y celebración del Día del Estudiante, en todo el territorio provincial se producirá un brusco cambio de temperatura a partir de la llegada de vientos del sector sur, muy probablemente desde la tarde de este mismo sábado.

Para el domingo la mínima podría ser de apenas un dígito, la máxima alcanzaría los 17 grados y las ráfagas del viento sur alcanzarían los 50 km/h.