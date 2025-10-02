Córdoba refuerza la vacunación contra el dengue en hospitales y centros de salud municipales
La Municipalidad se suma a la estrategia provincial e incorpora 19 puntos de atención en la capital. Podrán vacunarse adolescentes de 15 a 17 años de manera voluntaria y quienes tengan entre 4 y 59 años con antecedentes de internación por la enfermedad.
La Municipalidad de Córdoba se integró al plan provincial de vacunación contra el dengue con el objetivo de acercar las dosis a los barrios y ampliar el acceso. A partir de ahora, se podrá acceder a la vacuna en el Hospital Infantil, el Príncipe de Asturias y en 17 centros de salud distribuidos en distintos puntos de la ciudad.
La campaña está dirigida principalmente a adolescentes de 15 a 17 años, quienes podrán presentarse sin turno en los vacunatorios habilitados, presentando DNI que acredite edad y domicilio en la provincia. También podrán inmunizarse personas de entre 4 y 59 años que hayan cursado internación por dengue (al menos 24 horas), siempre que hayan pasado seis meses desde el inicio de los síntomas. En este último caso, recibirán la notificación a través de Ciudadano Digital (CIDI).
La vacunación está contraindicada en embarazadas, personas en período de lactancia, pacientes inmunocomprometidos o en tratamiento inmunosupresor y en quienes hayan recibido inmunoglobulinas o hemoderivados recientemente. Además, se recomienda posponer la aplicación en quienes cursen enfermedades agudas, presenten trastornos inmunitarios o hayan recibido hemoderivados; deberán aguardar al menos 6 semanas, preferentemente 3 meses, salvo indicación médica.
Con este despliegue, Córdoba refuerza la estrategia escalonada y focalizada que busca reducir riesgos ante la circulación del virus y avanzar en la inmunización de los grupos más vulnerables.
Espacios municipales adheridos
El municipio estará vacunando contra el dengue en diferentes puntos, entre los que se destacan el Hospital de Niños y el Príncipe de Asturias. Además, en los centros de salud:
- N°5 de Yofre Norte (René de Clairiac 1875)
- N°13 de Hipólito Irigoyen (Nicolás Avellaneda 3571)
- N°21 de Márquez de Sobremonte (Nuflo de Aguilar 563)
- N°26 de La Madrid (Francisco Gurruchaga 785)
- N°30 de Villa Páez (Emilio Coni 1050)
- N°34 de 9 de Julio (Huarpes, Coquena 7850)
- N°37en José Ignacio Díaz (Pedernera 2734).
- N°40 de Las Flores (Av. Armada Argentina 105)
- N°47 en Coronel Olmedo (Pascual Ruis Huidobro 5848)
- N°50 en Villa Adela (Gabriela Mistral 4711)
- N°57 IPV Argüello (Fermín Martín 7637)
- N° 58 en Maldonado (Martín Cartechini esq. Blas Parera)
- N°77 en Don Bosco (Av. Santiago Costamagna)
- N°79 Albert Sabin (Cam. San Antonio km 7,5)
- N°90 Ituzaingó Anexo (James Frank 5500)
- N°91 Villa Bustos (Ancasti 5634)
- N°97 de Cabildo (Macachín 2187)