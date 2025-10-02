La Municipalidad de Córdoba se integró al plan provincial de vacunación contra el dengue con el objetivo de acercar las dosis a los barrios y ampliar el acceso. A partir de ahora, se podrá acceder a la vacuna en el Hospital Infantil, el Príncipe de Asturias y en 17 centros de salud distribuidos en distintos puntos de la ciudad.

La campaña está dirigida principalmente a adolescentes de 15 a 17 años , quienes podrán presentarse sin turno en los vacunatorios habilitados, presentando DNI que acredite edad y domicilio en la provincia. También podrán inmunizarse personas de entre 4 y 59 años que hayan cursado internación por dengue (al menos 24 horas) , siempre que hayan pasado seis meses desde el inicio de los síntomas. En este último caso, recibirán la notificación a través de Ciudadano Digital (CIDI).

La vacunación está contraindicada en embarazadas, personas en período de lactancia, pacientes inmunocomprometidos o en tratamiento inmunosupresor y en quienes hayan recibido inmunoglobulinas o hemoderivados recientemente. Además, se recomienda posponer la aplicación en quienes cursen enfermedades agudas, presenten trastornos inmunitarios o hayan recibido hemoderivados; deberán aguardar al menos 6 semanas, preferentemente 3 meses, salvo indicación médica.

Con este despliegue, Córdoba refuerza la estrategia escalonada y focalizada que busca reducir riesgos ante la circulación del virus y avanzar en la inmunización de los grupos más vulnerables.

Espacios municipales adheridos

El municipio estará vacunando contra el dengue en diferentes puntos, entre los que se destacan el Hospital de Niños y el Príncipe de Asturias. Además, en los centros de salud: