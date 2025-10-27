Córdoba se pone fresca: hay alerta por vientos y chance de lluvias

El presente mes de octubre aportó -y sigue sumando- una amplia gama de condicionantes en cuanto a condiciones del tiempo.

Por un lado, con vientos que parecen interminables, pese a que el bimestre agosto-septiembre ya quedó largamente atrás.

Y así como soplaron del norte, el ingreso de un frente del sur lo hace por estas horas.

En ese marco es que desde el Sistema de Detección Temprana del Servicio Meteorológico Nacional tienen a parte de Córdoba en un “alerta amarillo”.

Afecta el oeste provincial, puntualmente en los sectores bajos de los departamentos Cruz del Eje y Minas.

El reporte indica que “el área será afectada por vientos del sur o sudeste con velocidades entre 40 y 50 km/hora", y que "en las zonas serranas de Córdoba y San Luis los vientos prevalecerán del sudeste o este, con ráfagas que pueden alcanzar los 80 km/hora”.

Soplan con fuerza en el centro de la provincia, y su persistencia hacen descender las marcas mercuriales.

A su vez, hay una inestabilidad bien presente. Para estos días, con lluvias y lloviznas, extendidas desde esta tarde y por 24 horas.

Para este lunes, en la Capital la máxima no superaría los 19 grados. Pero se prevén temperaturas por abajo de los 10º en las primeras horas del martes.