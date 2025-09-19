Córdoba se prepara para recibir la primavera con la Noche de los Paseos

La Municipalidad de Córdoba anunció la realización de la primera edición de la Noche de los Paseos, un evento pensado para celebrar la llegada de la primavera con propuestas culturales, gastronómicas y artísticas en distintos puntos de la ciudad.

La jornada se desarrollará este sábado 20 de septiembre, de 17:00 a 23:00 horas, en ocho espacios públicos donde se podrá recorrer la oferta de emprendedores, disfrutar de música en vivo y compartir actividades en familia.

Entre las propuestas, se destacan:

Paseo Las Heras: 380 emprendedores y el show de la banda Tío Beto.

Paseo Jerónimo del Barco: 100 feriantes y la presentación de “E’ lo que hay”.

Paseo General Paz: 116 puestos y música de Café al Paso.

Plaza Núñez: 120 emprendedores y el recital de Perro Flaco.

Alta Córdoba: 90 feriantes y show de Kary Sánchez.

ExPlaza Vélez Sarsfield: propuesta dedicada a plantas, con Kabro en vivo.

Güemes: emprendimientos locales y la actuación de Seba Ybañez.

Paseo del Orgullo (Parque Sarmiento): feria y música urbana a cargo de NHL.

La iniciativa forma parte del Programa Paseos Populares, impulsado por la Secretaría de Políticas Sociales y Desarrollo Humano, que nuclea a más de 5.800 emprendedores de la economía social.

Cada Paseo presenta una amplia variedad de stands con artesanías y manualidades, floricultura, moda circular y vintage, productos suprareciclados y opciones de alimentos artesanales y manufacturados para todos los gustos y preferencias.

El objetivo es brindar nuevas oportunidades de comercialización y generar espacios de encuentro y recreación para los vecinos y las vecinas de la ciudad, consolidando así una red que combina trabajo local, cultura y disfrute comunitario.