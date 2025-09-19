Córdoba se prepara para recibir la primavera con la Noche de los Paseos
Este sábado 20, de 17 a 23 horas, se realizarán múltiples eventos para disfrutar el inicio de esta temporada en el marco del programa Paseos Populares en ocho plazas y espacios públicos de la ciudad. Habrá más de 1.000 feriantes, música en vivo, gastronomía y actividades para todas las edades, con entrada libre y gratuita.
La Municipalidad de Córdoba anunció la realización de la primera edición de la Noche de los Paseos, un evento pensado para celebrar la llegada de la primavera con propuestas culturales, gastronómicas y artísticas en distintos puntos de la ciudad.
La jornada se desarrollará este sábado 20 de septiembre, de 17:00 a 23:00 horas, en ocho espacios públicos donde se podrá recorrer la oferta de emprendedores, disfrutar de música en vivo y compartir actividades en familia.
Entre las propuestas, se destacan:
- Paseo Las Heras: 380 emprendedores y el show de la banda Tío Beto.
- Paseo Jerónimo del Barco: 100 feriantes y la presentación de “E’ lo que hay”.
- Paseo General Paz: 116 puestos y música de Café al Paso.
- Plaza Núñez: 120 emprendedores y el recital de Perro Flaco.
- Alta Córdoba: 90 feriantes y show de Kary Sánchez.
- ExPlaza Vélez Sarsfield: propuesta dedicada a plantas, con Kabro en vivo.
- Güemes: emprendimientos locales y la actuación de Seba Ybañez.
- Paseo del Orgullo (Parque Sarmiento): feria y música urbana a cargo de NHL.
La iniciativa forma parte del Programa Paseos Populares, impulsado por la Secretaría de Políticas Sociales y Desarrollo Humano, que nuclea a más de 5.800 emprendedores de la economía social.
Cada Paseo presenta una amplia variedad de stands con artesanías y manualidades, floricultura, moda circular y vintage, productos suprareciclados y opciones de alimentos artesanales y manufacturados para todos los gustos y preferencias.
El objetivo es brindar nuevas oportunidades de comercialización y generar espacios de encuentro y recreación para los vecinos y las vecinas de la ciudad, consolidando así una red que combina trabajo local, cultura y disfrute comunitario.