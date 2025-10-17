En el patio del Museo Luis de Tejeda se realizó la presentación oficial de la edición 2025 de la Noche de los Museos, una propuesta anual de la agenda cultural cordobesa. El evento invita a disfrutar del arte, la historia y la cultura local bajo las estrellas.

El evento se llevará a cabo el próximo 7 de noviembre, desde las 20:00 hasta la 1:00, con entrada libre y gratuita a todos los museos de la ciudad.

En comunicación con Canal 10, Fernando Sánchez, director del Museo Metropolitano de Arte Urbano, explicó que: “Esta actividad la realizamos en conjunto con la Universidad Nacional de Córdoba, la Agencia Córdoba Cultura y la Municipalidad de Córdoba, a través de la Secretaría de Fortalecimiento Vecinal, Deportes y Cultura”. Además, adelantó que participarán museos, centros culturales, teatros y espacios invitados con una amplia oferta de actividades artísticas, coros, intervenciones y propuestas interactivas.

El director anunció: “Vamos a contar con un recorrido cultural. Esa noche también habrá transportes gratuitos” con el fin de facilitar la movilidad de los y las ciudadanas por todos los centros culturales de la municipalidad.

Sánchez destacó que la Noche de los Museos “es la piedrita que sembramos para que, durante todo el año, los vecinos sigan habitando estos espacios”. Continuó diciendo: “Todos los años trabajamos para superar la experiencia anterior y para que los visitantes se lleven una hermosa vivencia”, concluyó el funcionario.

Las propuestas culturales son para todos los gustos y colores de la ciudadanía y pueden descubrir cada espacio a través de este link.