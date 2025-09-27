Córdoba será la provincia que más sufrirá el calor en el último trimestre del año

En su último informe climático trimestral, dado a conocer este sábado, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó que la provincia de Córdoba será la que más probabilidades tendrá de sufrir la hostilidad de las temperaturas extremas entre los meses de octubre y diciembre.

Córdoba, con un 55% de posibilidades de superar los valores históricos de temperaturas máximas, aparece como la provincia más perjudicada en el informe.

Las inclemencias del calor también se sentirán en las demás provincias de la Región Centro y en algunas de Cuyo; con un 50% de probabilidades de registrar temperaturas superiores a las habituales se ubican Buenos Aires, Santa Fe, La Pampa, San Luis, Mendoza, el sur de San Juan y Entre Ríos.

Solo el noroeste argentino será la única zona donde las marcas se mantendrán dentro de los parámetros “normales”: La Rioja, Catamarca, Tucumán, el centro‑este de Salta y Jujuy.

En el resto del país, aunque con distintos matices, el calor estará por encima de lo esperado.

“Tras un comienzo de primavera fresco, las condiciones meteorológicas muestran un giro marcado hacia temperaturas elevadas en gran parte del país”, señaló el SMN en su informe.

En cuanto a las probabilidades de precipitaciones en el mismo período octubre‑diciembre, el informe trimestral del SMN sostiene que en casi todo el país las precipitaciones se ubicarán en valores normales para la época.