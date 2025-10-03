Córdoba suma nuevas rutas aéreas nacionales e internacionales para el verano

El Aeropuerto Internacional Ambrosio Taravella de Córdoba amplía su red de destinos con tres nuevas rutas nacionales operadas por Flybondi hacia Puerto Iguazú, El Calafate y Ushuaia, que comenzarán a funcionar en diciembre. Estas conexiones consolidan a la provincia como el segundo hub más importante de la aerolínea en el país, alcanzando un total de diez destinos.

A su vez, Aerolíneas Argentinas anunció un vuelo directo entre Aruba y Córdoba, que se sumará entre enero y febrero de 2026. Esta operación facilitará el arribo de turistas internacionales y reforzará la competitividad de Córdoba como destino turístico.

Las nuevas rutas de Córdoba al mundo:

Córdoba–Ushuaia: desde el 6 de diciembre, los miércoles y domingos.

Córdoba–El Calafate: desde el 10 de diciembre, los lunes y viernes.

Córdoba–Puerto Iguazú: desde el 4 de diciembre, cuatro frecuencias semanales (martes, jueves, sábado y domingo).

Aruba–Córdoba–Aruba: un vuelo semanal directo los jueves.

Aruba–Buenos Aires–Córdoba: tres vuelos semanales, con regreso a la capital.

Aruba–Mendoza–Aruba: un vuelo semanal los viernes.

La provincia cuenta con excelente conectividad interna, amplia oferta hotelera, gastronomía de calidad y experiencias turísticas durante todo el año, que van desde lo urbano y cultural hasta la naturaleza y las sierras.

Con estas incorporaciones, la provincia se posiciona como un nodo estratégico del transporte aéreo argentino, impulsando tanto el turismo receptivo como la conectividad de los cordobeses con los principales destinos nacionales e internacionales.