Se realizó este sábado por la tarde una masiva marcha en Córdoba para pedir justicia por los femicidios de Brenda Loreley del Castillo, Morena Berri, ambas de 20 años, y Lara Morena Gutiérrez, de 15, quienes fueron brutalmente asesinadas el sábado 20 de este mes en Florencio Varela, localidad ubicada en el Gran Buenos Aires.

Bajo el lema “No hay víctimas buenas o malas: hay femicidios”, la Asamblea Ni Una Menos Córdoba y Alerta Feminista fueron las encargadas de la organización local, que, pasadas las 17, partió desde el cruce de avenida Colón y La Cañada.

La movilización central se realizó en la Capital Federal, donde la manifestación también fue multitudinaria y, tras haber arrancado en la Plaza de Mayo, finalizó en las afueras del Congreso.

La manifestación porteña no estuvo exenta de incidentes. Por ejemplo, la madre de Morena —una de las víctimas— denunció que la Policía de la Ciudad de Buenos Aires la agredió: “Me empujaron contra un cordón, y le digo ‘soy la mamá de Morena’ y me empujaban; mi hijo se tuvo que meter: ‘es mi mamá, me mataron a mi hermana’”, expresó.

Otro hecho de violencia ocurrió cuando el periodista Roberto Funes, de La Nación+, fue agredido por un grupo de manifestantes que lo golpearon y le tiraron piedras. Luego intervino la policía y controló la situación.

Entre las miles de manifestantes que salieron a las calles a pedir justicia por los femicidios de Brenda, Morena y Lara, se destacaron los carteles con consignas del tipo “Justicia”, “Fue femicidio”, “El Estado es responsable”, “Las vidas de nuestras estudiantes importan” y “En los barrios no queremos más pibas muertas”.