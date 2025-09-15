En el Día del Profesional, la Fepuc difundió los resultados de un informe que preocupa y golpea a los profesionales cordobeses.

Realizado en julio sobre 3.442 encuestados, el estudio mostró que los menores de 40 años son el sector más formado (un 78% hizo posgrados o cursos de actualización) pero también el más castigado en el mercado laboral con contratos débiles, ingresos bajos y más desempleo.

Ingresos y horas de trabajo

El promedio de ingresos profesionales en Córdoba para mayo fue de $1.956.731, aunque la mitad gana menos de $1.500.000 mensuales. El promedio de carga laboral es de 9,6 horas diarias , una hora y media más de lo que establece la jornada estándar. Además, un 40% reconoció que trabaja más de 10 horas, lo que equivale a laborar de lunes a sábado.

Las amenazas

El 44% de los encuestados señaló a la coyuntura económica como la principal amenaza, mientras que el 32% mencionó los cambios normativos. En tanto, la inteligencia artificial no apareció como un factor de preocupación.

Desde la presidencia de la Federación advirtieron sobre el fenómeno de la “monotributización”: “En 2019 apenas representaba el 6% de los profesionales. En la última encuesta subió al 21%. Es preocupante”, dijo Eugenia Peisino a Fuerte y Claro de Canal 10.

También se refirió al sector docente universitario como uno de los más golpeados: “Nadie puede vivir de la docencia. Deben sumar más horas de trabajo y ahí aparece el pluriempleo”.