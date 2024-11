Se conocieron los nombres de las seis científicas que recibieron este año el reconocimiento que promueve la inclusión femenina en disciplinas STEM. La ceremonia de la edición argentina de la edición numero 18 de este galardón internacional se realizó en la sede del CONICET de Buenos Aires. Se destaca el liderazgo y compromiso de las investigadoras en un ámbito que exige constancia y excelencia.

Las científicas destacadas durante esta jornada, en la categoría Premio, fueron a Paula Angelomé, quién obtuvo el reconocimiento por su proyecto de reutilización de residuos de oro para la creación de catalizadores y sensores nanométricos, mientras que recibieron menciones especiales María Laura Fanani, por el desarrollo de surfactantes bioactivos con menor impacto ambiental, y Karina Miglioranza, por su análisis de contaminantes persistentes como PFAS y mercurio en ecosistemas acuáticos. En tanto, en la categoría Beca, la ganadora fue Julieta Merlo, destacada por su diseño de un stent cardiovascular bioabsorbible que promueve la regeneración del tejido arterial, al tiempo que las menciones incluyeron a Lucía Toscani, por su trabajo en materiales cerámicos nanoestructurados para energías limpias, y a Nadia Vega, quien desarrolla nanomateriales semiconductores para aplicaciones en energía solar y control de contaminación. Desde su inicio, este programa tuvo como objetivo dar visibilidad a la participación y representación de las mujeres en la ciencia. Es por esta razón que la Fundación L’Oréal y UNESCO unieron fuerzas por más de 25 años en todo el planeta buscando empoderar a mujeres para que puedan alcanzar excelencia científica con el leitmotiv: ‘El mundo necesita ciencia, y la ciencia necesita mujeres’”.

A nivel global el grupo entregó 130 galardones y en Argentina 60 en 18 años. El Premio “Por las Mujeres en la Ciencia” responde al segundo eje, ya que busca promover activamente la equidad de género y empoderar a las mujeres científicas para que superen barreras y contribuyan en la solución de grandes retos globales.

La cordobesa galardonada con este premio L'Oreal UNESCO, María Laura Fanani, es doctora en ciencias químicas de nuestra Universidad Nacional de Córdoba y le contó al programa CRÓNICA MATINAL de Canal 10 que “el proyecto que presenté es fruto de muchos años de trabajo, en investigación básica, que terminaron en este punto, proponiendo nuevas moléculas, nuevas sustancias, para reemplazar desinfectantes y agroquímicos tóxicos por sustancias que sean inertes, que sean benéficas para el medio ambiente, para poder mejorar el continuo nivel de acumulación de tóxicos que tenemos en nuestra sociedad, en el agua y la tierra, que termina perjudicando nuestra salud y la de las plantas y de los animales.”

Una vida investigando

La Dra. Fanani habló también del tiempo que demanda la investigación en el ámbito científico al decir que “el tiempo que lleva es el tiempo de toda la vida, porque es el tiempo que uno se preparó, estudió, en la Universidad Nacional de Córdoba, y una empezó a estudiar cosas básicas y a partir de ese conocimiento una puede construir y decir: esto puede ser útil en la forma de un producto, pero no lo podés hacer si no tenés toda esa experiencia anterior y además esto no es una cosa personal, es una cosa muy multidisciplinaria, con gente que hace microbiología, con gente que hace plantas de nuestro Instituto, que es gente muy capacitada y que en conjunto podemos hacer algo que sea interesante desde varias perspectivas, o sea no es el trabajo de una persona”, afirmó.

Cuando el Estado financia a la ciencia

También Fanani destacó que “la base de la financiación es Conicet, Conicet en forma de becas cuando yo hice mi doctorado, en forma de sueldos, en este momento que soy investigadora, y la universidad UNC poniendo su parte, poniendo equipos, infraestructura y agencia del Ministerio de Ciencia y Tecnología que ha puesto dinero para el funcionamiento del proyecto, todo esto es plata del Estado.”

La científica cordobesa puso de relieve que “hoy en día estamos haciendo un expediente para que la universidad patente uno de estos productos para poder atraer inversiones del capital privado, pero a esto no podemos llegar nunca si no tenemos 15 años de trabajo con fondos estatales, la idea de que la ciencia la tiene que financiar los privados es una fantasía, uno tiene que llegar al privado con las cosas prácticamente hechas” explicó y describió que “todos estamos en un punto de alerta, porque nunca estuvimos en una situación peor, al punto de que no sabemos si esto se va a poder seguir el año que viene, qué vamos a hacer con nuestro grupo, cómo vamos a financiar los elementos de trabajo y a su vez, esta mala situación y los bajos sueldos hacen que nuestra gente se quiera ir del país así. Tenemos un gran vacío de gente joven en la universidad y eso repercute en que las líneas se cortan, porque no tienen financiación y porque no tenemos gente.”

Fanani concluyó diciendo: “estamos ante un vaciamiento de la ciencia, de todo esto que yo te estoy diciendo, que el Estado ha puesto en nuestras carreras todo lo que hemos estudiado, todo lo que hemos formado está en peligro.”

En este momento, y lo dice una galardonada una premiada, por una empresa internacional, está en peligro la ciencia, como consecuencia de la política de desfinanciamiento que lleva adelante el Gobierno Nacional.