La bulevarización de avenida Maipú alcanzó un 90% de avance en las primeras tres cuadras a intervenir, entre las avenidas Emilio Olmos y Domingo Faustino Sarmiento.

El nuevo “Corredor de Convivencia Maipú” sumará más áreas verdes, arbolado, ciclovía, bicicleteros, paradas inteligentes y un carril exclusivo para colectivos.

El proyecto mejorará la accesibilidad y seguridad para peatones y ciclistas, ordenando a la vez la circulación vehicular y del transporte público en esta arteria clave en la unión de Plaza España con la nueva sede del Concejo Deliberante.

En las tres cuadras se ejecutaron obras de infraestructura con el fin de mejorar los servicios de energía y agua potable, se instalaron luces LED, contenedores soterrados para residuos y cruces peatonales accesibles con rampas y guías podotáctiles.

En materia de transporte urbano, se colocaron las paradas inteligentes, que incluyen estructuras modernas y tótems informativos para los usuarios del servicio.

En paralelo, las cuadrillas preparan las siguientes cuadras para extender la intervención desde Av. Domingo F. Sarmiento hasta avenida Costanera Sur.

El Corredor Maipú mejorará la conectividad vial entre Ciudad Universitaria, Plaza España y la Costanera Sur; al mismo tiempo que facilitará la conexión y traslado hacia la zona norte por avenida Juan B. Justo. Esta intervención forma parte del Plan de Corredores que lleva adelante la Municipalidad en arterias estratégicas como Bv. San Juan, Av. del Piamonte, 27 de Abril y Av. Ambrosio Olmos.