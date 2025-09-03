ciudad
Corredor San Juan: se encuentra habilitado el carril sur y está vigente corte en la calzada norte
El tramo sur queda completamente habilitado y el transporte interurbano de pasajeros retoma su recorrido habitual.
Con los avances de la obra del Corredor San Juan, la Municipalidad habilitó el tramo que se encontraba en intervención, entre Mariano Moreno y Miguel del Corro, y fija un corte en el carril paralelo.
Esquema de desvío de vehículos particulares: Bv. San Juan – Miguel C. del Corro – Duarte Quirós.
Esquema de desvío de transporte urbano para las líneas 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 45, 76, 80, 81, 82 y 84: Bv. San Juan – Cañada – 27 de Abril – Mariano Moreno – su ruta.
El tramo sur queda completamente habilitado y el transporte interurbano de pasajeros retoma su recorrido habitual.