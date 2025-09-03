Con los avances de la obra del Corredor San Juan, la Municipalidad habilitó el tramo que se encontraba en intervención, entre Mariano Moreno y Miguel del Corro, y fija un corte en el carril paralelo.

Esquema de desvío de vehículos particulares: Bv. San Juan – Miguel C. del Corro – Duarte Quirós.

Esquema de desvío de transporte urbano para las líneas 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 45, 76, 80, 81, 82 y 84: Bv. San Juan – Cañada – 27 de Abril – Mariano Moreno – su ruta.

El tramo sur queda completamente habilitado y el transporte interurbano de pasajeros retoma su recorrido habitual.