La Municipalidad de Córdoba confirmó que desde las 6 horas del próximo jueves 25 de septiembre se llevará a cabo un corte total en calle Francisco N. de Laprida, entre las calles Obispo Trejo e Independencia.

La intervención, debido a obras de bacheo, se extenderá por un plazo aproximado de 7 días. Además desde este miércoles, a las 18 horas, se restringirá el estacionamiento para ubicar la maquinaria necesaria para realizar los trabajos.

Desvío establecido para vehículos particulares que se dirijan hacia Bv. Chacabuco: Francisco N de Laprida - Obispo Trejo - Av. Hipólito Yrigoyen - Obispo Oro.

El corte no afecta líneas del transporte urbano de pasajeros.