Corte de tránsito genera desvíos en Nueva Córdoba al menos por una semana
Desde este jueves se dispone el corte total en calle Francisco N. de Laprida, entre las calles Obispo Trejo e Independencia. Los detalles.
La Municipalidad de Córdoba confirmó que desde las 6 horas del próximo jueves 25 de septiembre se llevará a cabo un corte total en calle Francisco N. de Laprida, entre las calles Obispo Trejo e Independencia.
La intervención, debido a obras de bacheo, se extenderá por un plazo aproximado de 7 días. Además desde este miércoles, a las 18 horas, se restringirá el estacionamiento para ubicar la maquinaria necesaria para realizar los trabajos.
Desvío establecido para vehículos particulares que se dirijan hacia Bv. Chacabuco: Francisco N de Laprida - Obispo Trejo - Av. Hipólito Yrigoyen - Obispo Oro.
El corte no afecta líneas del transporte urbano de pasajeros.